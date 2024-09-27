Украинский вингер перешел из Шахтера в Челси в начале 2023 года. С тех пор он не сумел стать стабильным игроком основного состава "синих" и чередует успешные выступления с посредственными.

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Неприятный прогноз для Мудрика

Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон скептически оценил перспективы Михаила Мудрика в лондонском клубе. Он заявил, что украинец не заиграл ни при одном из тренеров, поэтому вряд ли он уже станет большой звездой в АПЛ, сообщает Daily Post.

"Мы видели вспышки его таланта, были моменты, когда он выглядел неудержимым, но это происходило нечасто. Сейчас мне не кажется, что он подходит для того, чтобы играть в АПЛ, если бы было иначе – мы уже это увидели бы.

Возможно, его время вышло. Я раньше поддерживал его, но тренеры не просто так не верят в него. Когда он получал игровое время, мы не видели достаточной продуктивности. Челси купил его за огромные деньги, поэтому придется либо остаться с ним, или понести большие убытки", – сказал Джонсон.

К слову. В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел пять матчей за "синих" во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.

Отметим, что в следующем поединке Челси встретится с Брайтоном. Он состоится 28 сентября и начнется в 17:00.