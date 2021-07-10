УЄФА покарав Угорщину за гомофобію

Першими у скандал потрапили угорські вболівальники. УЄФА почав розслідування через поведінку угорських фанів під час скандального матчу групового етапу Німеччина – Угорщина.

Дізнайтесь більше УЄФА почав розслідування через скандальний матч Євро-2020 Німеччина – Угорщина

Угорські вболівальники розгорнули гомофобний банер.

УЄФА покарав Угорщину трьома матчами при порожніх трибунах за расизм і гомофобію. Один з трьох матчів угорська сторона отримала умовно.

Термін дії умовного покарання – два роки. Також Угорщину оштрафували на 100 тисяч євро.

Обмеження не торкнуться матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року, які проходять під юрисдикцією ФІФА.

Скромний штраф Англії

Також УЄФА виніс покарання Англії, чиї вболівальники відзначилися некоректною поведінкою на півфінальній грі з Данією.

До теми Гімн Данії, лазер та піротехніка: в УЄФА відкрили три справи проти Англії

УЄФА прийняв рішення оштрафувати Футбольну асоціацію Англії (FA) на 30 тисяч євро.

Таке рішення було прийнято через використання лазерів уболівальниками англійської збірної, порушеннями під час виконання національних гімнів, а також використанням піротехніки.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня. У вирішальному матчі Італія зіграє проти Англії. Початок о 22:00.