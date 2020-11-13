Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, о чем говорил с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси после матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Слова руководителя "бело-синих" приводит Digi Sport.

Смотрите также УЕФА может дисквалифицировать Луческу на один матч: причина

Месси дебютировал в Лиге чемпионов в поединке против "Шахтера" в 2004 году. С тех пор мы встречались 9 раз. Мы всегда здороваемся друг с другом, жмем руку. Я крикнул ему: "Лео!", после чего подошел и поговорил.

"О чем мы разговаривали? Я сказал: "У меня дома есть футболка знаменитого Пеле. Я хочу, чтобы рядом с ней была твоя". Он жестом предложил повесить ее на стену, после чего сказал мне: "Ты – очень сильный человек". Мы очень уважаем друг друга, это нормально в мире спорта. Что Месси должен был сделать в той ситуации? Повернуться спиной?" – рассказал Луческу.

Как Луческу хотел взять футболку у Месси

Видеокамеры в упор зафиксировали, как Луческу несколько раз крикнул: "Лео, Лео, пожалуйста". Аргентинец не с первого раза, но услышал обращение со стороны руководителя "Динамо", после чего перекинулся с румыном парой фраз.

Тренер и футболист якобы договорились пообщаться в раздевалке. За разговором Луческу попросил у Лионеля футболку с автографом в свою коллекцию, на что получил положительный ответ.

Добавим, что именно аргентинский форвард стал автором первого гола в матче против "Динамо". Месси удачно реализовал пенальти, который сам его и заработал. Также авторитетные издания оценили Лео самым высоким баллом в составе "Барселоны" – 8.5.