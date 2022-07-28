Фенербахче ждет наказание за кричалку о путине: УЕФА начала расследование

УЕФА открыла дисциплинарное расследование по поведению болельщиков Фенербахче на матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо. Поклонники стамбульской команды скандировали имя президента россии.

УЕФА открыла дисциплинарное расследование

В УЕФА отреагировали на недопустимое поведение болельщиков турецкого клуба, выполнявших кричалку в поддержку российского диктатора владимира путина.

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Фанаты Фенербахче спели оду президенту россии после первого пропущенного гола от Динамо. Местные журналисты даже придумали оправдание. Они заявили, что Буяльский якобы попытался показать орла, который является символом извечного конкурента Фенербахче в Турции – Бешикташа.

Противная кричалка не помогла "желтым канарейкам", Александр Караваев отомстил оппонентам, забив на последних минутах второго овертайма. "Бело-синие" победили турецкий клуб со счетом 1:2 и вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Одним из первых на провокацию местных болельщиков отреагировал наставник Динамо Мирча Луческу. Он проигнорировал послематчевую пресс-конференцию. Киевская команда сразу после игры подала жалобу в УЕФА.

На гадкую выходку отреагировали в МИД Украины. Олег Николенко дал точный совет поклонникам турецкого клуба.

Также раскритиковал поступок турков бывший нападающий киевлян Артем Кравец, отдавший турецкому чемпионату четыре года своей карьеры.

Киевское Динамо смогло пробиться в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Там соперником украинской команды станет австрийский Штурм.