УЕФА может забрать у Англии финал Евро-2020: причина

Финал чемпионата Европы-2020 может не состояться в Лондоне (Англия). Новым городом может стать Будапешт (Венгрия). Все из-за карантинных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Финал могут перенести

В УЕФА усомнились, сможет ли столица Англии принять решающий матч Евро-2020. Действующие ограничения могут помешать посещению матчей для болельщиков, специально приглашенных гостей и официальных лиц.

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Британские власти должны отменить обязательный карантин для 2 500 чиновников и высокопоставленных гостей чемпионата. Английские чиновники уже начали обсуждать предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от обязательной самоизоляции по прибытии в Лондон. Учитывается даже то, что это может привести к росту заболеваемости.

Планировалось, что трибуны "Уэмбли" на финале Евро-2020 смогут быть заполнены на 50%. Если сравнивать с ситуацией в Будапеште, то там фанаты смогут заполнить трибуны на все 100%.

Напомним, что на матче 1-го тура Венгрия – Португалия присутствовала 61 тысяча фанатов. Общая вместимость стадиона имени Ференца Пушкаша – 61 215 мест. Встреча завершилась разгромной победой португальцев 0:3.

На этой арене состоятся еще 2 матча группового этапа: 19 июня Венгрия будет принимать фаворита турнира Францию, а уже 23 июня Венгрия будет играть с Германией. 27 июня стадион примет поединок 1/8 финала Евро-2020.

Финал чемпионата Европы-2020 состоится 11 июля.