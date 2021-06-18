Финал могут перенести

В УЕФА усомнились, сможет ли столица Англии принять решающий матч Евро-2020. Действующие ограничения могут помешать посещению матчей для болельщиков, специально приглашенных гостей и официальных лиц.

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Британские власти должны отменить обязательный карантин для 2 500 чиновников и высокопоставленных гостей чемпионата. Английские чиновники уже начали обсуждать предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от обязательной самоизоляции по прибытии в Лондон. Учитывается даже то, что это может привести к росту заболеваемости.

Планировалось, что трибуны "Уэмбли" на финале Евро-2020 смогут быть заполнены на 50%. Если сравнивать с ситуацией в Будапеште, то там фанаты смогут заполнить трибуны на все 100%.

Финал чемпионата Европы-2020 состоится 11 июля.