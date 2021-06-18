Фінал можуть перенести

В УЄФА засумнівались, чи зможе столиця Англії прийняти вирішальний матч Євро-2020. Чинні обмеження можуть перешкодити відвідання поєдинків для уболівальників, спеціально запрошеним гостям та офіційним особам.

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Британська влада повинна скасувати обов'язковий карантин для 2,5 тисяч чиновників і високопоставлених гостей чемпіонату. Англійські чиновники вже розпочали обговорювати пропозицію звільнити офіційних осіб УЄФА і ФІФА, політиків, спонсорів і мовників від обов'язкової самоізоляції після прибуття у Лондон. До уваги береться навіть те, що це може призвести до зростання захворюваності.

Планувалось, що трибуни "Вемблі" на фіналі Євро-2020 зможуть бути заповнені на 50%. Якщо порівнювати з ситуацію у Будапешті, то там зможуть фанати заповнити трибуни на усі 100%.

Фінал чемпіонату Європи-2020 відбудеться 11 липня.