Финал Лиги чемпионов в третий раз могут отобрать у Турции: чего опасаются чиновники УЕФА
Источник:Daily Mail
10 июня в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка" должен пройти финал Лиги чемпионов сезона 2022/23. Однако президентские выборы в Турции могут помешать проведению поединка.
Финальный матч Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
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Форс-мажор в Стамбуле
По информации источника, представители УЕФА провели неофициальные переговоры с Португальской федерацией футбола по поводу переноса будущего финала. У футбольных чиновников есть опасения, что во время президентских выборов в Турции начнутся беспорядки.
Первый тур голосования состоится 14 мая. Фаворитами на президентское кресло являются два кандидата – Эрджеп Эрдоган и Кемаль Килидароглу. В преддверии голосования действующий президент Турции отстает от конкурента на 5 процентов. Ожидается, что победитель определится во втором туре, запланированном на 28 мая.
В УЕФА опасаются, что сторонники кандидатов могут устроить беспорядки. Европейская организация заботится о безопасности зрителей и участников поединка.
Напомним, что в европейский мидвик прошли первые полуфинальные поединки. В Мадриде Реал и Манчестер Сити не определили победителя матча (1:1), а в миланском дерби победу праздновал Интер (2:0).