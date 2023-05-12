Финал Лиги чемпионов в третий раз могут отобрать у Турции: чего опасаются чиновники УЕФА

10 июня в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка" должен пройти финал Лиги чемпионов сезона 2022/23. Однако президентские выборы в Турции могут помешать проведению поединка.

Финальный матч Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Форс-мажор в Стамбуле

По информации источника, представители УЕФА провели неофициальные переговоры с Португальской федерацией футбола по поводу переноса будущего финала. У футбольных чиновников есть опасения, что во время президентских выборов в Турции начнутся беспорядки.

Первый тур голосования состоится 14 мая. Фаворитами на президентское кресло являются два кандидата – Эрджеп Эрдоган и Кемаль Килидароглу. В преддверии голосования действующий президент Турции отстает от конкурента на 5 процентов. Ожидается, что победитель определится во втором туре, запланированном на 28 мая.

В УЕФА опасаются, что сторонники кандидатов могут устроить беспорядки. Европейская организация заботится о безопасности зрителей и участников поединка.

Напомним, что в европейский мидвик прошли первые полуфинальные поединки. В Мадриде Реал и Манчестер Сити не определили победителя матча (1:1), а в миланском дерби победу праздновал Интер (2:0).

К слову. Финал Лиги чемпионов уже дважды переносился из Стамбула в 2020 и 2021 годах из-за вспышки коронавируса. Оба раза решающий матч переносили в Португалию – в 2020 году игра состоялась в Лиссабоне, а в 2021 году на стадионе "Драгау" в Порту.