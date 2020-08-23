Плей-офф раунд Лиги чемпионов может проводиться в формате "финала восьми", как и в сезоне 2019/2020, который был прерван из-за пандемии COVID-19. В УЕФА считают, что противостояние на вылет, состоящие из одного матча, интереснее, чем двухматчевые поединки.

Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что организация проведет переговоры о сохранении формата "финала восьми". Об этом информирует Associated Press.

Не пропустите: Сегодня состоится финал Лиги чемпионов: анонс на матч ПСЖ - "Бавария"

Чеферин поддерживает "финал восьми"

Чеферин акцентировал внимание на том, что противостояние плей-офф раунда с одного матча гораздо интереснее.

Должен сказать, что эта система противостояния в одном матче кажется мне более интересной, чем система с двумя матчами. "Финал восьми" - одна из интересных вещей, которые принесла пандемия. Нам пришлось создать такой формат. Были вынуждены так играть, но в итоге мы получили очень интересную систему,

– сказал президент УЕФА.

По словам Чеферина, формат "финала восьми" сложно втиснуть в календарь сезона 2020/2021. Впрочем, он рассказал, что в октябре в УЕФА обсудят этот вопрос.

"Мы увидели, что людям нужны увлекательные матчи. В одном матче Лиги чемпионов или Лиги Европы кто может победить. Так что в будущем нужно подумать об этом. Считаю, в сентябре или октябре мы серьезно обсудим это", – отметил чиновник.

Матчей станет меньше, но вырастет цена

Вместе с тем, Чеферин не переживает, что матчей плей-офф станет вдвое меньше. По мнению президента УЕФА, ценность отдельного матча значительно вырастет.

"Даже если мы получим меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным образом. Мои друзья из мира футбола и не только звонят мне и пишут. Все они в восторге от такого формата. В нем не так много тактики.

В течение недели турнир в центре внимания всего мира, и это может стать фантастикой, но посмотрим. Календарь очень плотный, футболисты играют почти 365 дней в году. Нужно подумать, как реализовать идею, если решимся", – рассказал Чеферин.

"Финал восьми" подарил сенсационные результаты

Через прерванный сезон 2019/2020 в УЕФА решили доиграть плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате "финала восьми".

В Лиге чемпионов такой формат подарил неожиданные результаты. В частности, в полуфинал прошел французский "Лион" и немецкий "Лейпциг".

В формате "финала восьми" французы выбили "Манчестер Сити", а "Лейпциг" одолел "Атлетико".