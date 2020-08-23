Плей-офф раунд Ліги чемпіонів може проводитися у форматі "фіналу восьми", як і в сезоні 2019/2020, який був перерваний через пандемію COVID-19. В УЄФА вважають, що протистояння на виліт, що складаються з одного матчу, цікавіші, аніж двоматчеві поєдинки.

Президент УЄФА Олександр Чеферін повідомив, що організація проведе переговори про збереження формату "фіналу восьми". Про це інформує Associated Press.

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Чеферін підтримує "фінал восьми"

Чеферін акцентував увагу на тому, що протистояння плей-офф раунду з одного матчу набагато цікавіші.

Повинен сказати, що ця система протистояння в одному матчі здається мені більш цікавою, ніж система з двома матчами. "Фінал восьми" – одна з цікавих речей, які принесла пандемія. Нам довелося створити такий формат. Були змушені так грати, але в підсумку ми отримали дуже цікаву систему,

– сказав президент УЄФА.

За словами Чеферіна, формат "фіналу восьми" складно втиснути у календар сезону 2020/2021. Втім, він розповів, що в жовтні в УЄФА обговорять це питання.

"Ми побачили, що людям потрібні захоплюючі матчі. В одному матчі Ліги чемпіонів або Ліги Європи будь-хто може перемогти. Так що в майбутньому потрібно подумати про це. Вважаю, у вересні або жовтні ми серйозно обговоримо це", – зазначив чиновник.

Матчів стане менше, але виросте ціна

Разом з тим, Чеферін не переживає, що матчів плей-офф стане удвічі менше. На думку президента УЄФА, цінність окремого матчу значно виросте.

"Навіть якщо ми отримаємо менше матчів, їх цінність може вирости, якщо просувати їх належним чином. Мої друзі зі світу футболу і не тільки дзвонять мені і пишуть. Всі вони в захваті від такого формату. У ньому не так багато тактики.

Протягом тижня турнір у центрі уваги всього світу, і це може стати фантастикою, але подивимося. Календар дуже щільний, футболісти грають майже 365 днів на рік. Потрібно подумати, як реалізувати ідею, якщо наважимося", – розповів Чеферін.

"Фінал восьми" подарував сенсаційні результати

Через перерваний сезон 2019/2020 в УЄФА вирішили дограти плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи у форматі "фіналу восьми".

У Лізі чемпіонів такий формат подарував несподівані результати. Зокрема, до півфіналу пройшов французький "Ліон" та німецький "Лейпциг".

У форматі "фіналу восьми" французи вибили "Манчестер Сіті", а "Лейпциг" здолав "Атлетіко".