В УЕФА ярким видео отметили технику экс-игрока сборной Украины Марлоса

8 февраля 2022 , 19:56
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Источник:

инстаграм УЕФА

Полузащитник Марлос этой зимой покинул донецкий Шахтер и вернулся на родину, где подписал контракт с Атлетико Паранаэнсе.

Однако УЕФА в своем официальном профиле Лиги Европы в инстаграме решил напомнить о технике бразильского футболиста. Выглядит действительно эффектно.

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Видео техники Марлоса

Карьера Марлоса в Шахтере

  • Последним клубом в карьере игрока стал донецкий "Шахтер", которому он отдал 8 сезонов.
  • За это время сыграл 287 матчей, в которых забил 74 мяча.
  • В своем последнем сезоне за "горняков" отыграл 26 поединков, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами.
  • Покинул дончан в декабре 2021-го. 
Автор: Юрій Семенюк