В воскресенье, 12 декабря, Шахтер объявил, что Марлос покидает команду. У футболиста 31 декабря 2021 года заканчивается контракт с "горняками". После матча с Александрией игроки Шахтера отправились в отпуск.

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Где Марлос продолжит футбольную карьеру – неизвестно.

Марлос завершает выступления за Шахтер

Марлос перешел в Шахтер летом 2014 года из харьковского Металлиста.

В общей сложности в течение 8 сезонов у Марлоса 287 игр за Шахтер. По этому показателю он вошел в топ-25 футболистов клуба в истории.

Марлос забил за Шахтер 74 гола во всех турнирах. Он одиннадцатый в списке бомбардиров на протяжении всей истории "горняков".

Больше голов только на счету Адриано, Воробья, Старухина, Соколовского, Брандау, Тейшейры, Петрова, Ателькина, Грачева и Матвеева.

С Шахтером Марлос по 4 раза выиграл чемпионат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок Украины (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок Украины (2014, 2015, 2017, 2021).

В составе Шахтера Марлос получил украинское гражданство и выступал за сборную Украины. После Евро-2020 он объявил о завершении карьеры в сборной.



Статистика Марлоса в Шахтере / Фото twitter.com/FCShakhtar/