Однако УЕФА в своем официальном профиле Лиги Европы в инстаграме решил напомнить о технике бразильского футболиста. Выглядит действительно эффектно.
К слову Клубный автобус со всей командой: трогательная история прощания Шахтера с Марлосом
Видео техники Марлоса
Карьера Марлоса в Шахтере
- Последним клубом в карьере игрока стал донецкий "Шахтер", которому он отдал 8 сезонов.
- За это время сыграл 287 матчей, в которых забил 74 мяча.
- В своем последнем сезоне за "горняков" отыграл 26 поединков, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами.
- Покинул дончан в декабре 2021-го.