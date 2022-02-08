Однако УЕФА в своем официальном профиле Лиги Европы в инстаграме решил напомнить о технике бразильского футболиста. Выглядит действительно эффектно.

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Видео техники Марлоса

Карьера Марлоса в Шахтере