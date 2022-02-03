Прощание с Марлосом

Опытный полузащитник официально покинул Шахтер и перешел в желанный клуб Атлетико Паранаэнсе. Ранее сообщалось, что Марлос не посетил церемонию прощания с "горняками" из-за обиды. Но теперь все слухи рассеяны.

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По словам Дарио Срны, бразилец пропустил событие из-за человеческих эмоций. Уход стал мучительным решением для игрока. Вся история трогательного отъезда Марлоса из Украины была опубликована на официальном сайте бразильского клуба.

Якобы футболист не согласился на предложение Шахтера о продлении соглашения до конца 2022 года. У полузащитника возникла новая идея продолжения карьеры. Марлос мечтал играть за Атлетико Паранаэнсе. Именно эта цель заставила его покинуть Украину и вернуться в родную Бразилию.

Эмоциональный момент

Дончане с пониманием отнеслись к такому решению полузащитника. В клубе приготовили сюрприз для Марлоса. Перед отлетом клубный автобус Шахтера был припаркован возле дома футболиста. Когда он зашел с семьей внутрь, то увидел всех игроков донецкого клуба, которые специально собрались, чтобы попрощаться с полузащитником.

Конечно, Марлос и его семья были очень удивлены, а когда они поднялись на борт – внутри были все игроки, одноклубники Марлоса по Шахтеру, которые провели игрока до момента посадки на самолет в аэропорту. Это был очень эмоциональный момент, который навсегда останется в памяти и сердце бразильца,

– говорится на сайте Атлетико.

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