Проте УЄФА у своєму офіційному профілі Ліги Європи в інстаграмі вирішив нагадати про техніку бразильського футболіста. Виглядає і справді ефектно.

До слова Клубний автобус із усією командою: зворушлива історія прощання Шахтаря з Марлосом

Відео техніки Марлоса

Кар'єра Марлоса в Шахтарі

  • Останнім клубом у кар'єрі гравця став донецький Шахтар, якому він віддав 8 сезонів.
  • За цей час зіграв 287 матчів, у яких забив 74 м'ячі.
  • У своєму останньому сезоні за "гірників" відіграв 26 поєдинків, у яких відзначився 3 голами та 6 асистами.
  • Покинув донеччан у грудні 2021-го.