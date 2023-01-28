Переходим на более высокий уровень: УЕФА и ФИФА могут запретить товарищеские матчи с россиянами
Источник:The Athletic
Российские и белорусские коллективы могут полностью изолироваться от проведения международных поединков. Инициатором идеи стало УАФ.
УАФ призывает УЕФА и ФИФА запретить проведение даже товарищеских поединков с участием команд из страны-агрессора. Некоторые европейские команды не до конца отдают себе отчет в ситуации в Украине.
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Потребность в полной изоляции
Запрет на проведение товарищеских поединков с российскими командами еще никто не объявлял. Поэтому ряд европейских коллективов продолжают радовать клубы из страны агрессора неофициальными матчами. Такие абсурды проходят на зимнем собрании в Турции.
УАФ такая позиция европейских команд не устраивает. Поэтому украинская ассоциация решила попросить мировые организации об ужесточении санкций в отношении российских команд. Пресссекретарь сборной Украины Александр Гливинский высказался по поводу ситуации.
Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции русского спорта. Какие-либо представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и ее приспешница Беларусь должны быть полностью изолированы,
– рассказал Гливинский.
Команды, отказавшиеся от спарринга с российскими коллективами
Недавно болгарский клуб Левски отказался спарринговаться со Спартаком и Уралом.
Чуть позже о нежелании играть с командами из страны-агрессора объявили еще клубы из Венгрии и Болгарии.
Также сборная Боснии и Герцоговины хотела опереться на статус неофициального матча и сыграть поединок со сборной России. Но после бойкота со стороны игроков и фанатов балканской страны Босния и Герцоговина отказалась от матча.