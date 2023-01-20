Левски решил не играть против Спартака да Урала. Матчи должны были состояться в Дубаях, но теперь российские коллективы вынуждены искать другого спарринг партнера.

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Мотив Левски

Болгарский клуб запланировал матчи против трех российских команд. К выше названным еще прилагается Краснодар, ситуация с которым еще не определена. Левски планировал сыграть поединком с клубами из страны-агрессора, но сделать это в сине-желтых футболках. Такое оправдание должно было символизировать поддержку Украины в войне против России.

Позиция болельщиков клуба

Фанатам болгарского коллектива сразу не понравилась позиция любимого клуба, потому они решили протестовать и сделали это успешно. Фанаты выходили с баннерами, на которых было написано: "Не легитимируйте путинский режим" и "Левски означает свободу, а не тиранию".

Клуб услышал призыв фанатов и на своей странице в инстаграмме написал: "Важнейшим для нас остаетсяединство клуба и фанатов".

ПФК Левски