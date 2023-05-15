Вратарь мексиканского Морелия Рамирез стал автором нестандартного забитого мяча. Гол еще и стал очень важным для его команды.

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Солидная дистанция

Матч за выход в Высшую лигу Мексики сопровождался не только отчаянными эмоциями от напряжения встречи, а от голов, которые удавалось забить командам. В полуфинале раунда плей-офф встретились Селайя и Морелия. В первом матче команды расписали мировую со счетом 1:1, что сигнализировало о ответном матче, в котором команды и должны были определить сильнее.

Именно в очередной встрече и произошел странный инцидент. Уже под занавес матча футболисты Селаи пошли играть во вражескую штрафную соперника, поскольку они уступали со счетом 1:2. На помощь своему коллективу пошел даже голкипер, однако его отсутствие в собственных воротах и помогло Рамирезу отличиться шикарным голом.

Один из футболистов Селаи навесил мяч со штрафного в штрафную Морелии. На передачу отреагировал как раз покинувший свои владения голкипер, однако его удар показался довольно слабым. Поэтому Рамирез без проблем смог зафиксировать мяч.

Однако через мгновение голкипер Морелии продемонстрировал вратарскую "неординарность" во всей красе, поскольку он решил пробить по пустым воротам Селаи из пределов собственной штрафной. Рамирез не прогадал и смог поразить невероятную дистанцию в рамку вражеских ворот, записав на свой счет шикарный гол.

Видео курьезного момента (гл 1:40:09):