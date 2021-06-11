УЕФА будет проверять форму Украины перед каждым матчем на Евро-2020

Украинская ассоциация футбола и УЕФА согласовали форму, в которой сборная Украины сможет играть на Евро-2020. Украинцам придется прикрыть надпись "Героям слава".
УЕФА попросил прикрыть слоган "Героям слава"
В УЕФА прокомментировали информацию, что сборной Украины придется прикрыть лозунг "Героям слава".
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Там сообщили, что перед каждым матчем форму будет проверять делегат УЕФА.
После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем,
– говорится в сообщении организации.
Что известно о форме сборной Украины
- Новая форма сборной Украины были представлена 6 июня. Новыми элементами формы были карта Украины с Крымом, а также лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".
- Дизайн формы вызвал волну возмущения в России. В итоге Российский футбольный союз официально обратился с жалобой в УЕФА.
- В УЕФА увидели политический смысл и потребовали убрать слова "Героям слава".
- Глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что поверх надписи "Героям слава" на форме добавят эмблему сборных с картой страны, трезубцем и надписью "Слава Украине".