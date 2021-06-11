УЄФА попросила прикрити слоган "Героям слава"

В УЄФА прокоментували інформацію, що збірній України доведеться прикрити гасло "Героям слава".

До теми УЄФА погодила новий дизайн форми збірної України на Євро-2020

Там повідомили, що перед кожним матчем форму перевірятиме делегат матчу.

Після нашого вчорашнього повідомлення по цій темі ми хотіли б повідомити вам, що українську команду попросили прикрити доданий слоган "Героям слава" на внутрішній стороні коміра футболки. Це буде перевірятися делегатом матчу УЄФА перед кожним матчем,

– йдеться у повідомленні організації.

Що відомо про форму збірної України