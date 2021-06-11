УЕФА попросил прикрыть слоган "Героям слава"

В УЕФА прокомментировали информацию, что сборной Украины придется прикрыть лозунг "Героям слава".

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Там сообщили, что перед каждым матчем форму будет проверять делегат УЕФА.

После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем,

– говорится в сообщении организации.

Что известно о форме сборной Украины