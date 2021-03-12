В четверг, 11 марта, Славия принимала Рейнджерс в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Голкипер гостей Аллан Макгрегор совершил роскошный сейв и вырвал для команды ничью.

Невероятная реакция

Славии быстро удалось размочить нули на табло. Уже на 7-й минуте Николае Станчу огорчил голкипера Рейнджерса.

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Еще до перерыва гостям из Шотландии удалось сравнять счет. Голом отметился Филип Хеландер – 1:1. На 90-й минуте матча хозяева могли забить, но голкипер Рейнджерса Аллан Макгрегор стал помехой голу.

Произошло это после подачи с углового, когда футболист Славии Лукаш Масопуст в упор головой расстреливал ворота соперника. Однако фантастическая реакция Аллана позволила вратарю парировать удар. Он не просто не дал забить, но и взял мяч намертво. Такой сейв голкипера может смело претендовать на звание лучшего в этом году.

В итоге – 1:1. Судьба путевки в четвертьфинал решится уже 18 марта в ответном матче в Шотландии.

Для Макгрегора этот поединок стал 35-м в этом сезоне во всех турнирах. За это время он 24 раза вынимал мяч из собственных ворот и еще 20 матчей провел на ноль.

Видео роскошного сейва голкипера Рейнджерса