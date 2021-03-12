У четвер, 11 березня, Славія приймала Рейнджерс у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. Голкіпер гостей Аллан Макгрегор здійснив розкішний сейв та вирвав для команди нічию.

Неймовірна реакція

Славії швидко вдалось розмочити нулі на табло. Вже на 7-й хвилині Ніколае Станчу засмутив голкіпера Рейнджерса.

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Ще до перерви гостям із Шотландії вдалось зрівняти рахунок. Голом відзначився Філіп Геландер – 1:1. На 90-й хвилині матчу господарі могли забити, але голкіпер Рейнджерса Аллан Макгрегор став на заваді голу.

Сталось це після подачі з кутового, коли футболіст Славії Лукас Масопуст впритул головою розстрілював ворота суперника. Однак фантастична реакція Аллана дозволила воротарю парирувати удар. Він не просто не дав забити, а й взяв м'яч намертво. Такий сейв голкіпер може сміливо претендувати на звання найкращого у цьому році.

У підсумку – 1:1. Доля путівки у чвертьфінал вирішиться вже 18 березня у матчі-відповіді у Шотландії.

Для Макгрегора цей поєдинок став 35-м у цьому сезоні у всіх турнірах. За цей час він 24 рази виймав м'яч з власних воріт та ще 20 матчів провів на нуль.

Відео розкішного сейву голкіпера Рейнджерса