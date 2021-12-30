Ударил по Аталанте: в клубе Малиновского обнаружены положительные тесты на COVID-19

Все больше случаев заболеваний коронавирусом фиксируют в футбольных клубах. Не исключением стала Аталанта из Бергамо.

Вспышка коронавируса

Неприятное известие от пресс-службы бергамовской команды поступило 30 декабря. По информации официального сайта Аталанты, в клубе зафиксированы два положительных теста на коронавирус.

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Фамилии больных COVID-19 не сообщают. Клуб, за который выступает украинец Руслан Малиновский, принял все необходимые меры согласно антиковидному протоколу.

Аталанта завершила 2021 год сенсационной мировой 0:0 против Дженоа. Команда из Бергамо после 19 туров идет четвертой, имея в своем активе 28 очков. До третьего места только один пункт. Свой следующий матч подопечные Джана Пьера Гасперини проведут уже в следующем 2022-м – 6 января дома против Торино.

По состоянию на 30 декабря 2021-го более 674 тысяч жителей Италии болеют коронавирусом.