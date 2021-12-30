Несколько федераций хоккея, чьи сборные играли в Канаде, требовали принять такое решение IIHF, так как турнир начал противоречить спортивным принципам. Три матча были отменены – сборным США, Чехии и России были засчитаны технические поражения. Некоторые хоккеисты команд сдали положительные тесты на коронавирус.

​К слову Сборной России засчитали техническое поражение в матче чемпионата мира по хоккею

"Совет IIHF принял это решение из-за распространения заболевания COVID-19 и омикрон-варианта коронавируса, чтобы обеспечить здоровье и безопасность всех участников соревнования", – говорится в заявлении организации.

Коротко о ситуации на ЧМ по хоккею

Чемпионат мира начался 26 декабря в Канаде (Эдмонтоне и Ред-Дире) и должен был завершиться в ночь на 6 января. Согласно правилам турнира, если в команде обнаружили COVID-19, ей засчитывают техническое поражение и отправляют на карантин.

28 декабря из-за случаев коронавируса техническое поражение получила сборная США, которая должна была сыграть против Швейцарии.

29 декабря по аналогичным причинам техническое поражение присудили командам Чехии (в матче с Финляндией) и России (в матче со Словакией).

Молодежный ЧМ по хоккею, который проводится с 1977 года, был досрочно завершен впервые за свою историю. Нынешний турнир планировалось закончить 5 января 2022 года.

В последние несколько дней в США и странах Западной Европы обновлены рекорды по количеству новых случаев коронавируса из-за распространения нового штамма "Омикрон". Он в 3 – 4 раза заразнее "Дельты", но легче переносится.