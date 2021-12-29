Шевченко: Заболевание проходит бессимптомно Неприятное известие поступило от клуба 28 декабря. Украинский наставник рассказал, как чувствует себя на самоизоляции. К теме Шевченко и капитан Дженоа заболели COVID-19 Андрей Шевченко выложил пост на своей странице в инстаграме. Тренер "грифонов" признался, что получил положительный тест на коронавирус еще 27 декабря. К счастью, заболевание проходит спокойно и легко. К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба, – написал Шевченко. Другие представители команды здоровы, поэтому тренировочный процесс возобновляется 29 декабря. Пока Шевченко находится на самоизоляции тренировки будут проводить помощники украинца. Дженоа завершила 2021 год Клуб из Генуи завершил 201 год в зоне вылета. "Грифоны" за 19 туров заработал лишь 11 очков в итальянском чемпионате. В последнем матче этого года Дженоа сенсационно отобрала очки у Аталанты. Команда Шевченко расписала "сухую" мировую 0:0. Свой следующий поединок подопечные украинского тренера проведут уже в 2022-м. Уже 6 января "грифоны" сыграют на выезде против Сассуоло.