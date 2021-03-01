Удар скорпиона с разворота: как футболист в Англии забил невероятный по красоте гол – видео
Иногда в футбольных матчах у игроков получаются невероятные по красоте удары, которые становятся результативными. Так произошло и в матче английских Ноттс Каунти и Оксфорд Сити.
Источник:24 канал
Это был четвертьфинальный поединок Кубка Футбольной ассоциации.
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На 73-й минуте после навеса с фланга нападающий хозяев Элиша Сам нанес удар с разворота пяткой – так называемый "удар скорпиона". И этот выстрел оказался точным. Мяч влетел над вратарем под перекладину.
Видео гола после "удара скорпиона"
Благодаря этому голу Ноттс Каунти вышел вперед в матче 2:1 (первый гол за команду тоже забил Элиша Сам). Сам матч закончился со счетом 3:1, и Ноттс Каунти вышел в полуфинал турнира.
Добавим, что похожий гол мог забить защитник Вернидуб в матче Шахтер – Заря. Однако помешал вратарь "горняков" Трубин. И все же Заря победила благодаря голу на последних секундах матча.
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