Иногда в футбольных матчах у игроков получаются невероятные по красоте удары, которые становятся результативными. Так произошло и в матче английских Ноттс Каунти и Оксфорд Сити.

Это был четвертьфинальный поединок Кубка Футбольной ассоциации.

Вот так Милевского отправили в нокдаун мощным ударом мяча в лицо: видео

На 73-й минуте после навеса с фланга нападающий хозяев Элиша Сам нанес удар с разворота пяткой – так называемый "удар скорпиона". И этот выстрел оказался точным. Мяч влетел над вратарем под перекладину.

Видео гола после "удара скорпиона"

Благодаря этому голу Ноттс Каунти вышел вперед в матче 2:1 (первый гол за команду тоже забил Элиша Сам). Сам матч закончился со счетом 3:1, и Ноттс Каунти вышел в полуфинал турнира.

Добавим, что похожий гол мог забить защитник Вернидуб в матче Шахтер – Заря. Однако помешал вратарь "горняков" Трубин. И все же Заря победила благодаря голу на последних секундах матча.