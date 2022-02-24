Российская армия – агрессор в Украине. От ее действий гибнут мирные жители, как бы ни убеждала в обратном российская власть.

Она напала на суверенное государство. И должна понести за это наказание.

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Спорт в такой ситуации не может оставаться в стороне. Это не тот случай, когда можно сказать, что "спорт вне политики". Ведь спортивные достижения – это именно то, чем так любит гордиться российский президент Путин.

Поэтому Россия должна нести ответственность за свои поступки. Призываем все международные спортивные организации – Международный олимпийский комитет, ФИФА, УЕФА и т. п выступить с официальным заявлением относительно осуждения действий России и прибегнуть к реальным шагам по ее наказанию. Хватит слов о том, что вы "наблюдаете за ситуацией". Россия должна быть наказана:

ее должны исключить из всех международных соревнований,

российским спортсменам должно быть запрещено участие в соревнованиях за пределами РФ,

никакие международные соревнования не могут проходить на территории России,

международные спортивные организации должны расторгнуть контракты с российскими компаниями, в первую очередь теми, которые принадлежат государству-агрессору.

Не может Россия принимать финал Лиги чемпионов, когда ее войска убивают в Украине людей. Не может "Газпром" быть спонсором Лиги чемпионов, пока эта компания финансирует и военную агрессию против Украины. Потому что деньги, возможно, и "не пахнут", но они точно в крови. Не может Россия принимать этап Формулы-1, пока ее танки ездят по территории Украины.

Призываем всех спортсменов присоединиться к давлению на эти организации до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины полностью.

Правда за нами!