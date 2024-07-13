"Там была мама": российская ракета попала в дом игрока сборной Украины
Источник:Виктор Коваленко
Российские захватчики ежедневно терроризируют украинское гражданское население. Во время ракетного удара оккупантов пострадало семейное жилье Виктора Коваленко.
13 мая российская армия в очередной раз обстреляла украинский Херсон. Одна из ракет террористов попала в дом Виктора Коваленко.
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Коваленко: Ракета п****асов попала в дом, где жил всю жизнь
Украинский футболист итальянского Эмполи опубликовал эмоциональный пост. Виктор не подбирал слова, ведь во время ракетного удара в доме была его мама. К счастью, родные Коваленко не пострадали.
Сегодня ракета п****асов попала в дом, где я жил всю жизнь – это был дом моих родителей. Больше дома нет. Стресс и страх, которые я пережил, не передать словами, потому что там была мама. Слава богу с ней все хорошо. Но, с*ка, мы за это вам ответим,
– написал Коваленко.
Видео с последствиями ракетной атаки Коваленко опубликовал в своем инстаграме. Кроме того, Виктор объявил сбор на Херсонское направление для украинских военных. В комментариях экс-игрока сборной Украины поддержали капитан Шахтера Тарас Степаненко, телеведущий Андрей Бедняков, теннисист и военный Сергей Стаховский.
Видео дома Коваленко
Напомним, что Виктор Коваленко родился в Херсоне, где в пять лет начал заниматься футболом. Украинский футболист постоянно напоминает итальянцам о войне, которую начала Россия.
На годовщину деоккупации от российских захватчиков Херсона Коваленко посвятил свой гол в ворота Наполи родному городу.