13 травня російська армія вчергове обстріляла український Херсон. Одна з ракет терористів влучила у будинок Віктора Коваленка.

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Коваленко: Ракета п****асів потрапила в будинок, де жив все життя

Український футболіст італійського Емполі опублікував емоційний пост. Віктор не добирав слова, адже під час ракетного удару в будинку була його мама. На щастя, рідні Коваленка не постраждали.

Сьогодні ракета п****асів потрапила в будинок, де я жив все життя – це був будинок моїх батьків. Більше будинку немає. Стрес і страх, які я пережив, не передати словами, тому що там була мама. Слава богу з нею все добре. Але, с*ка, ми за це вам відповімо,

– написав Коваленко.

Відео з наслідками ракетної атаки Коваленко опублікував у своєму інстаграмі. Крім того, Віктор оголосив збір на Херсонський напрямок для українських військових. У коментарях ексгравця збірної України підтримали капітан Шахтаря Тарас Степаненко, телеведучий Андрій Бєдняков, тенісист та військовий Сергій Стаховський.

Відео будинку Коваленко

Нагадаємо, що Віктор Коваленко народився в Херсоні, де у п'ять років розпочав займатися футболом. Український футболіст постійно нагадує італійцям про війну, яку розпочала Росія.

На річницю деокупації від російських загарбників Херсону Коваленко присвятив свій гол у ворота Наполі рідному місту.