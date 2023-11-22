Невероятный по красоте гол в ворота Наполи Виктор Коваленко посвятил родному Херсону, отмечавшему годовщину освобождения от российских захватчиков. После матча украинский легионер Эмполи дал комментарий итальянским журналистам.

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Коваленко: До сих пор самым прекрасным моментом было освобождение Херсона

Представители медиа поинтересовались у Коваленко, что эта война оставит в памяти украинского народа.

Это будут воспоминания о жизни, которой больше нет, потому что та, которая есть сейчас, искажена, другая, тяжелая. Есть дети, которые растут и даже не знают, что значит жить нормально. Сначала была ковид, сразу после этого – война: для них нормальность – это замыкаться в своих домах. Как будто это тюрьма. Это все абсурд. Украина – большая страна, с историей, языком. Чего хочет от нас Путин? Я благодарен Европе за помощь в нашей борьбе. До сих пор самым прекрасным моментом было освобождение Херсона. Но еще более хорошим моментом будет конец войны: с нашей победой. Она должна была продолжаться недолго, а вместо этого происходит много плохого,

– рассказал Коваленко.

Лучший гол в карьере

Также Виктор рассказал о забитом голе в ворота Наполи. Хавбек Эмполи надеется вернуться в состав сборной Украины.

Это был самый лучший гол в моей карьере. Но даже если бы он был некрасивым, я бы все равно выбрал его: решающий, против команды Марадоны, против чемпиона Италии. Надеюсь, вернуться в Эмполе на лучший уровень и снова заслужить вызов в сборную. Возможность представлять Украину имела бы для меня огромную ценность. Даже после ничьей с Италией мы надеемся выйти через плей-офф на чемпионат Европы,

– сказал Коваленко.