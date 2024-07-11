8 июля 2024 года российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Смертоносные ракеты разрушили два медицинских учреждения столицы и жилые дома столицы Украины.

Читайте также Попадание в "Охматдет" – это за пределами человечности: реакция спорта на ужасный удар по Украине

Россия забрала еще одну молодую жизнь

В Днепровском районе Киева российские террористы попали в медицинский центр "Адонис". Двукратный участник Олимпийских игр Владислав Гераскевич сообщил, что в результате удара погибла его одноклассница Елизавета Вербовецкая. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Россия убила мою одноклассницу. 25-летняя Елизавета Вербовецкая, человек, с которым мы сидели за одной партой в школьные годы, погибла от российской ракеты в клинике "Адонис" во время массированного обстрела Киева 8 июля. В момент удара она находилась в коридоре приемного помещения на 4 этаже.

Нет слов, чтобы описать боль от потери такой яркой девушки, как Елизавета. Все хорошие воспоминания со школьных лет теперь всегда будут укрыты болью несправедливой потери.

Еще одна молодая жизнь. Еще одна разрушенная судьба. Я ненавижу Россию. Соболезнования семье и всем близким. Покойся с миром...", – написал Гераскевич.

Ранее мы сообщали, что жертвой российского обстрела Киева стал 10-летний спортсмен Максим Симанюк. Воспитанник столичного клуба "Чемпион" погиб вместе со своей мамой и сестрой в собственном доме.