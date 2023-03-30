Буяльский получил наказание за оскорбление арбитра: когда появится на поле лидер Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский был удален после матча с Днепром-1. Лучший бомбардир киевлян в этом сезоне рисковал пропустить украинское Эль Класико.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своем заседании принял решение об отстранении от матчей динамовца Виталия Буяльского. Хавбек "бело-синих" получил красную карточку по завершении матча Днепр-1 – Динамо (0:1).

Читайте также Чей футболист дороже – Шахтера или Динамо: Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ

Наказание Буяльского

КДК УАФ отстранил атакующего полузащитника Динамо на 3 матча УПЛ.

За удаление после матча 17-го тура чемпионата УПЛ СК Днепр-1 (Днепр) – состоявшийся 12 марта ФК Динамо (Киев) – отстранить футболиста ФК Динамо (Киев) Виталия Буяльского от участия в соревнованиях на три матча за нецензурные и оскорбительные изречения,

– говорится в официальном заявлении УАФ.

Отметим, что Буяльский уже пропустил один матч (против Зари). Лидеру киевлян придется наблюдать за действиями партнеров с трибуны еще в двух поединках – против Львова (2 апреля) и Миная (8 апреля).

Таким образом, Буяльский сможет принять участие в украинском Эль Класико против донецкого Шахтера, которое состоится в 22-м туре.

За что Буяльский получил наказание

Напомним, что в конце матча 17-го тура днепрянин Бланко наступил шипами на ногу Буяльскому. Нарушение тянуло на красную карточку. Однако арбитр ограничился предупреждением. После финального свистка динамовец подбежал к судье матча Кривушкина и выразил недовольство в нецензурной форме. За это арбитр показал Виталию красную карточку.

Видео удаления Буяльского

Важно! Матч 19 тура УПЛ между Львовом и Динамо состоится 2 апреля. Начало – в 13:00.