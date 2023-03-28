28 марта на портале Transfermarkt была обновлена стоимость игроков УПЛ. Учитывая, что многие игроки зимой покинули украинские клубы, то и обновился список самых дорогих игроков, выступающих в Украине.

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Теперь лидерство удерживают сразу два футболиста донецкого Шахтера – Николай Матвиенко и Анатолий Трубин. Каждый из них оценен в 18 миллионов евро. И цена на них выросла на 7 миллионов евро (на каждого) с момента предварительной оценки. Это самый большой рост цены для футболистов УПЛ в матер 2023 года.

Третьим в рейтинге самых дорогих игроков стал Артем Довбик. Нападающий из Днепра-1 стоит 11 миллионов евро, и он "вырос" на 1 миллион евро. Именно это и позволило ему обойти вратаря киевского Динамо Георгия Бущана, который на четвертом месте с ценником в 10 миллионов евро, и цена на которого не изменилась.

Замыкает первую пятерку еще один игрок "горняков" Георгий Судаков. Его ценили в 9 миллионов евро (рост на три миллиона евро). Он потеснил с пятого места Николая Шапаренко из Динамо. Полузащитник пропустил уже половину сезона из-за травмы и потерял в цене 1 миллион евро, поэтому теперь оценивается в те же 9 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Николай Матвиенко, Шахтер – 18 миллионов евро Анатолий Трубин, Шахтер – 18 миллионов евро Артем Довбик, Днепр-1 – 11 миллионов евро Георгий Бущан, Динамо – 10 миллионов евро Георгий Судаков, Шахтер – 9 миллионов евро Николай Щапаренко, Динамо – 9 миллионов евро Виталий Буяльский, Динамо – 8 миллионов евро Лассина Траоре, Шахтер – 7 миллионов евро Артем Бондаренко, Шахтер – 6 миллионов евро Валерий Бондарь, Шахтер – 5 миллионов евро

В общей сложности среди 25 самых дорогих игроков УПЛ доминирует Шахтер – 14 футболистов. Еще девять принадлежат Динамо. А двое представляют Днепр-1.

В новом рейтинге сразу 11 футболистов УПЛ выросли в цене больше чем на один миллион евро. Кроме уже упомянутых Матвиенко, Трубина, Довбыка и Судакова, это также игроки Шахтера Артем Бондаренко, Даниил Сикан, Александр Зубков, Ефим Конопля и Валерий Бондарь, футболист Днепр-1 Александр Пихаленок, а также "динамовец" Виталий Буяльский.

Сохранил за Шахтер за собой первое место и по общей стоимости игроков. Клуб подорожал сразу на 33,5%, и теперь футболисты "горняков" оцениваются в 104,8 миллиона евро. Динамо прибавило в цене лишь 2,6% – до 63,05 миллиона евро. Суммарная стоимость футболистов Днепр-1 – 33,75 миллиона евро. Самым же дешевым клубом УПЛ стал Львов – 4,75 миллиона евро

Лидирует Шахтер и в списке наиболее упавших в цене игроков. Здесь первое место удерживает нападающий Лассина Траоре, потерявший 2 миллиона евро от предыдущей цены, и теперь оценивается в 7 миллионов евро. Далее следуют днепрянин Доминго Бланко, который теперь оценен на 1,5 миллиона евро меньше – всего 2 миллиона евро. Да еще один "горняк" Ярослав Ракицкий – падение на 1,5 миллиона евро до 3 миллионов евро.