Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на своєму засіданні ухвалив рішення щодо відсторонення від матчів динамівця Віталія Буяльського. Хавбек "біло-синіх" отримав червону картку по завершенні матчу Дніпро-1 – Динамо (0:1).

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Покарання Буяльського

КДК УАФ відсторонив атакувального півзахисника Динамо на 3 матчі УПЛ.

За вилучення після матчу 17-го туру чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 (Дніпро) – ФК Динамо (Київ), який відбувся 12 березня, – відсторонити футболіста ФК Динамо (Київ) Віталія Буяльського від участі у змаганнях на три матчі за нецензурні й образливі вислови,

– йдеться в офіційній заяві УАФ.

Зазначимо, що Буяльський вже пропустив один матч (проти Зорі). Лідеру киян доведеться спостерігати за діями партнерів з трибуни ще у двох поєдинках – проти Львова (2 квітня) та Минаю (8 квітня).

Таким чином, Буяльський зможе взяти участь в українському Ель Класіко проти донецького Шахтаря, яке відбудеться у 22-му турі.

За що Буяльський отримав покарання

Нагадаємо, що наприкінці матчу 17-го туру дніпрянин Бланко наступив шипами на ногу Буяльському. Порушення тягнуло на червону картку. Проте арбітр обмежився попередженням. Після фінального свистка динамівець підбіг до судді матчу Кривушкіна та висловив своє невдоволення у нецензурній формі. За це арбітр показав Віталію червону картку.

Відео вилучення Буяльського

Важливо! Матч 19-го туру УПЛ між Львовом та Динамо відбудеться 2 квітня. Початок – о 13:00.