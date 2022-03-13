30-летний Петр Минеев служил по контракту в бригаде ВДВ, дислоцирующейся в Ульяновске. До прошлого года находился на контрактной службе сам Владимир.
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"Друзья, мир упал и перевернулся, а жизнь круто изменилась, но не останавливается", – написал 32-летний уроженец Екатеринбурга.
Кто такой Владимир Минеев
- Минеев – русский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.
- Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата России. Чемпион AMC FNG в среднем весе.