30-летний Петр Минеев служил по контракту в бригаде ВДВ, дислоцирующейся в Ульяновске. До прошлого года находился на контрактной службе сам Владимир.

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"Друзья, мир упал и перевернулся, а жизнь круто изменилась, но не останавливается", – написал 32-летний уроженец Екатеринбурга.

Кто такой Владимир Минеев

  • Минеев – русский кикбоксер, боец ​​смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.
  • Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата России. Чемпион AMC FNG в среднем весе.