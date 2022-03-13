30-річний Петро Мінєєв служив за контрактом у бригаді ВДВ, що дислокується в Ульяновську. До минулого року перебував на контрактній службі сам Володимир.

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"Друзі, світ впав і перекинувся, а життя круто змінилося, але не зупиняється", – написав 32-річний уродженець Єкатеринбурга.

Хто такий Володимир Мінєєв