Харлан: Попробуйте только раз с*ка сказать мне это в глаза

Родной город Ольга Харлан продолжает быть одним из эпицентров войны в Украине, которую начала Россия. Фехтовальщица еще раз обратилась к россиянам, которые хейтят спортсменку за ее критику в их сторону.

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Харлан начала свое утро 18-го дня войны в Украине с происходящих в Николаеве реалий. Ольга рассказала, что жители города находятся под постоянными обстрелами.

Олимпийская чемпионка резко ответила всем россиянам, говорящим в ее сторону всякие глупости. Харлан призналась, что никогда и никому не простит смерть украинцев, погибших от пуль русской орды. Ольга готова сама отомстить россиянам, которых встретит на своем пути.

Недоброе нахр*нное утро! Сейчас Николаев под обстрелами. Снаряд упал в трех домах от моих родных. И весь район тоже сейчас обстреливают. Погибли 9 человек. Прямо на улице. Они шли в магазин за едой! Как же вы меня за*бали...со своими "где вы были 8 лет" и вся другая хр*нь, которую вы мелете. Завалите свое хл*балы! И попробуйте только раз с*ка сказать мне это в глаза. Вам прилетит сразу же в ВАШЕ, скажем так, "лицо"! Никогда не прощу и никогда не забуду! Каждого из вас!

– написала Харлан в строго в инстаграмме.

Ольга Харлан активно распространяет информацию о войне в Украине, особенно о ситуации в ее родном Николаеве. Она каждый день обращается к россиянам, которые продолжают верить в "спецоперацию". Украинка критикует словами Сергея Лаврова, который сказал, что Россия не нападала на Украину и ни одну страну мира.