У 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова – многочисленные травмы. В результате этого он умер в больнице. За жизнь Артема Козаченко борются медики, он – в реанимации. Как отмечает Федерация баскетбола, причиной нападения на Владимира и Артема стала их национальность.
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Команда была рядом с ребятами в больнице
Известно, что произошел трагический инцидент в немецком Дюссельдорфе. Там Владимир Ермаков, а также Артем Козаченко выступали за местную молодежную команду ART Giants (U-19).
Накануне очередного матча на них напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы. Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели,
– отмечают в Федерации баскетбола города Киев.
Владимир Ермаков занимался баскетболом с детства / Колаж Федерации
Известно, что Владимир Ермаков занимался баскетболом с детства. Он играл в детских командах "Тейваз", а также "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". Также он выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии в составе юношеской сборной Украины (U-16).
В Мексике застрелили футболиста
- Ранее жуткая трагедия произошла во время поединка любительского чемпионата Мексики. Застрелили футболиста Серхио Хауреги, когда он находился на футбольном поле.
- Произошло это в городе Куаутла на стадионе. 31-летний футболист подошел к скамейке запасных, чтобы выпить воды. В этот момент к игроку подбежал неизвестный злоумышленник и выстрелил в него из огнестрельного оружия шесть раз.
- Преступник после этого скрылся в неизвестном направлении на мотоцикле. Известно, что никто из присутствующих даже не попытался остановить этого человека.
- Известно, что полиция начала поиски киллера. Правоохранители занимались установлением его личности, а также выяснением мотива убийства.