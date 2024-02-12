Вооруженные ножами злоумышленники напали на спортсменов на центральном вокзале Оберхаузена. Кроме украинцев пострадали также их друзья.

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Кто убил Владимира Ермакова

Сообщается, что по подозрению в совершении убийства Владимира Ермакова задержали двух человек. Ими оказались подростки 14 и 15 лет. Кроме наших земляков ранения получили также их друзья – 14-летний сирийский мальчик из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями.

Как сообщил Олег Николенко, МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии.

Консульское учреждение в Дюссельдорфе также контролирует лечение другого пострадавшего украинца Артема Козаченко. На данный момент ему предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Его состояние стабильное, угроз жизни нет.

В Федерации баскетбола Украины 11 февраля объявили о сборе для родителей погибшего спортсмена. Вы можете поддержать его родных, переведя средства на карточку: 5375414113406887 (Геннадий Ермаков, отец).