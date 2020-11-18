Украинский боксер Иван Редкач встретился в одном зале с Теофимо Лопесом. Боксер из Украины эпатажно подписал пост, намекнув на поражение Василия Ломаченко.

Иван Редкач впервые встретился с американцем после того, как Лопес победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец похвастался фотографией в своем инстаграме.

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Встреча с абсолютным чемпионом

Боксер из Украины подписал фото одиозными слова: "Разрушитель мифов" и "убийца легенд" у нас в гостях. Добро пожаловать в наш дом, бро".

Такими словами Редкач намекнул на то, что Лопес "сбросил с горы" одного из лучших боксеров мира Ломаченко. Отметим, что Теофимо победил Василия по решению судейских записок. Как впоследствии оказалось, украинец дрался с серьезной травмой плеча. Но после поединка американская сторона тоже заявила, что Лопес тоже не был здоров на все 100%.

"Есть люди, которые говорят и отвечают за то, что говорят. А есть те, которые надувают щеки, отрываются от земли, а затем уходят в небытие и становятся больше никому неинтересными. Буду стараться быть интересным и отвечать за то, о чем говорю. Есть на кого равняться. PS: Трештокеры, балаболы, клоуны, пиз**ны, – как там их еще называли? Закрыли все свои рты и тритихли, умники?" – написал Редкач под фото.

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