Убийца легенд: эпатажный Редкач встретился с Лопесом – фото
Украинский боксер Иван Редкач встретился в одном зале с Теофимо Лопесом. Боксер из Украины эпатажно подписал пост, намекнув на поражение Василия Ломаченко.
Иван Редкач впервые встретился с американцем после того, как Лопес победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец похвастался фотографией в своем инстаграме.
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Встреча с абсолютным чемпионом
Боксер из Украины подписал фото одиозными слова: "Разрушитель мифов" и "убийца легенд" у нас в гостях. Добро пожаловать в наш дом, бро".
Такими словами Редкач намекнул на то, что Лопес "сбросил с горы" одного из лучших боксеров мира Ломаченко. Отметим, что Теофимо победил Василия по решению судейских записок. Как впоследствии оказалось, украинец дрался с серьезной травмой плеча. Но после поединка американская сторона тоже заявила, что Лопес тоже не был здоров на все 100%.
"Есть люди, которые говорят и отвечают за то, что говорят. А есть те, которые надувают щеки, отрываются от земли, а затем уходят в небытие и становятся больше никому неинтересными. Буду стараться быть интересным и отвечать за то, о чем говорю. Есть на кого равняться. PS: Трештокеры, балаболы, клоуны, пиз**ны, – как там их еще называли? Закрыли все свои рты и тритихли, умники?" – написал Редкач под фото.
Редкач – Ломаченко: главное о скандальных выходках
- Редкач нелюбезно ведет себя в отношении Василия Ломаченко. Он всячески пытается подколоть своего земляка. Еще перед боем он забавно высмеивал поведение Василия, который из-за просмотра мощных видео американца может вообще не выйти на ринг.
- Делал скандальные опросы относительно исхода поединка между боксерами, в котором сравнил Василия с "братом во Христе".
- Иван открыто поддерживал Теофимо и поставил на него кругленькую сумму денег.
- После поединка эпатажный боксер заявил, что не верит в травму Василия и считает все эти заявления его команды ложью и оправданием, чтобы объяснить причину поражения от представителя с США.
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