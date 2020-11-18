Український боксер Іван Редкач зустрівся в одному залі з Теофімо Лопесом. Боксер з України епатажно підписав пост, натякнувши на поразку Василя Ломаченка.

Іван Редкач вперше зустрівся з американцем після того, як Лопес переміг Василя Ломаченка у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Українець похизувався світлиною у своєму інстаграмі.

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Зустріч з абсолютним чемпіоном

Боксер з України підписав фото одіозними слова: "Руйнівник міфів" та "вбивця легенд" у нас в гостях. Ласкаво просимо у наш дім, бро".

Такими словами Редкач натякнув на те, що Лопес "скинув з гори" одного з найкращих боксерів світу Ломаченка. Наголосимо, що Теофімо переміг Василя за рішенням суддівських записок. Як згодом виявилось, українець бився із серйозною травмою плеча. Але після поєдинку американська сторона теж заявила, що Лопес теж не був здоровий на всі 100%.

"Є люди, які кажуть і відповідають за те, що говорять. А є ті, які надувають щоки, відриваються від землі, а потім йдуть у небуття і стають більше нікому нецікавими. Буду намагатися бути цікавим і відповідати за те, про що говорю. Є на кого рівнятися. P.S.: Трештокери, балаболи, клоуни, пиз**ни, – як там їх ще називали? Закрили всі свої роти і припали, розумники?" – написав Редкач під фото.

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