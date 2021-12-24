Уайт подождет: Фьюри не будет защищать титул в следующем поединке

Британский боксер Тайсон Фьюри проведет следующий поединок уже в марте. Однако Диллиан Уайт не будет следующим соперником.

Тайсон выйдет на ринг в марте

Промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Фьюри не будет защищать титул в следующем поединке.

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Уоррен уверяет, что бой с Уайтом не могут провести из-за того, что Диллан не завершил судебную тяжбу с WBC, на которую он подал иск из-за того, что организация долго не назначала ему титульный бой. Следующее слушание должно состояться в марте 2022 года.

Есть еще причины для отсрочки поединка. По словам промоутера, Уайт стремится получить больший гонорар от боя с Тайсоном. Диллану предложили разделить призовые по соотношению 80х20%, однако его такая сумма не устраивает. Он надеется получить вознаграждение близкое к 45%.

WBC обязала Тайсона Фьюри сразиться с официальным претендентом

В начале декабря Всемирный боксерский совет официально утвердил Уайта как обязательного претендента и обязал команды британцев начать переговоры по организации боя.

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Если представители боксеров не договорятся о бое, то WBC объявит о начале промоутерских торгов. Тогда поединок Фьюри-Уайт будет организовать промоутер, который сделает лучшее предложение на торгах.

Мы здесь совершенно ни при чем, все дело в юридическом споре между WBC и Диллианом Уайтом, проходящем в арбитражном суде. Тайсон не может сидеть и ждать, когда все решится. Он будет биться и защищать пояс Ring Magazine, где-то в марте,

– подчеркнул Уоррен.