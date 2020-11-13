Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) сомневается, что у его оппонента россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) действительно был обнаружен коронавирус.

Уайт и Поветкин 21 ноября должны были провести реванш, однако россиянин попал в больницу с положительным тестом на коронавирус. Эта ситуация привела к переносу боя на 30 января 2021 года. Слова Уайта цитирует Sky Sports.

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"Лично я не думаю, что у него был коронавирус. Я думаю, что ему нужно было время для подготовки, поскольку он получил серьезные повреждения после первого нашего боя. После этого он взял большую паузу, а я, несмотря на нокаут, сразу вернулся к тренировкам", – сказал Уайт.

Как Поветкин побил Уайта

Первая встреча боксеров состоялась в августе 2020 года. Уайт активно начал поединок и превосходил россиянина.

Однако Поветкин неожиданно нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.