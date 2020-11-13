Британський супертяж Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) сумнівається, що у його опонента, росіянина Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) дійсно був виявлений коронавірус.

Уайт і Повєткін 21 листопада повинні були провести реванш, однак росіянин потрапив до лікарні з позитивним тестом на коронавірус. Ця ситуація призвела до перенесення бою на 30 січня 2021 року. Слова Уайта цитує Sky Sports.

До теми Бій Повєткін – Уайт офіційно перенесли: росіянин у лікарні через коронавірус

"Особисто я не думаю, що у нього був коронавірус. Я думаю, що йому потрібен був час для підготовки, оскільки він отримав серйозні пошкодження після першого нашого бою. Після цього він узяв велику паузу, а я, не дивлячись на нокаут, відразу повернувся до тренувань", – сказав Уайт.

Як Повєткін побив Уайта

Перша зустріч боксерів відбулася у серпні 2020 року. Уайт активно розпочав поєдинок та переважав росіянина.

Проте Повєткін несподівано нокаутував Уайта й став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі.