Бой Поветкин – Уайт официально перенесли: россиянин в больнице из-за коронавируса
Матч-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен. У россиянина обнаружили коронавирус.
Реванш между Поветкиным и Уайтом перенесли на 30 января 2021 года. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
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Россиянин заболел коронавирусом
Хирн сообщил, что Поветкин находится в больнице, ведь заразился коронавирусом.
К сожалению, сегодня мы получили известие, что Александр Поветкин находится в больнице после положительного результата теста на COVID-19. Бой будет перенесен на 30 января. Объявление о нашем шоу 21 ноября будет сделано в ближайшее время,
– сообщил Хирн.
Как Поветкин побил Уайта
Первая встреча боксеров состоялась в августе 2020 года. Уайт активно начал поединок и превосходил россиянина.
Однако Поветкин неожиданно нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.
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