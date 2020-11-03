Матч-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен. У россиянина обнаружили коронавирус.

Реванш между Поветкиным и Уайтом перенесли на 30 января 2021 года. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

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Россиянин заболел коронавирусом

Хирн сообщил, что Поветкин находится в больнице, ведь заразился коронавирусом.

К сожалению, сегодня мы получили известие, что Александр Поветкин находится в больнице после положительного результата теста на COVID-19. Бой будет перенесен на 30 января. Объявление о нашем шоу 21 ноября будет сделано в ближайшее время,

– сообщил Хирн.

Unfortunately we got the news today that Alexander Povetkin is in hospital after testing positive for Covid-19. The fight will now be rescheduled to a target date of Jan 30. An announcement on our Nov 21 show will be made shortly @skysportsboxing @daznboxing #rollwiththepunches pic.twitter.com/yg4p9hPzfQ — Eddie Hearn (@EddieHearn) November 3, 2020

Как Поветкин побил Уайта

Первая встреча боксеров состоялась в августе 2020 года. Уайт активно начал поединок и превосходил россиянина.

Однако Поветкин неожиданно нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.