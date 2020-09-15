Британский боксер Диллиан Уайнт, который был нокаутирован Александром Поветкиным, обещает отомстить россиянину. Реванш боксеров состоится 21-го ноября и Уайт настроен отомстить Поветкину той же монетой.

Диллиан Уайт поделился радостью после того, как была официально сообщена дата реванша. Британец заявил, что думал о реванше сразу после первого поединка, пишет vRINGe.

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"Я вне себя от радости. Как только я покинул ринг, как начал искать подтверждение, что реваншу быть. Не могу дождаться возвращения, чтобы вернуть то, что по праву принадлежит мне. Хочу сделать то, что обещал перед первым поединком – побить Александра Поветкина", – сказал Уайт.

Выйду на ринг, чтобы нокаутировать его

Уайт сообщил, что не планирует менять свой план на бой с Поветкиным. Однако Диллиан акцентировал внимание на том, что ему нужно быть внимательным.

Британец рассматривает только один результат боя – нокаут Поветкина.

С моей стороны не будет никаких серьезных корректировок, однако мне нужно быть более внимательным и не отвлекаться. Поветкин смог испльзовать против меня свой опыт, но в реванше я буду гораздо более собран. Я выйду в ринг, чтобы победить и нокаутировать его. Я выйду, чтобы сравнять счет, а это возможно, только если Поветкин окажется в нокауте,

– сказал британец.

Что известно о противостоянии Поветкин – Уайт

Боксеры встретились в конце августа. Уайт доминировал на протяжении боя и несколько раз отправил россиянина в нокдаун.

Однако в 5 раунде Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта. Россиянин завоевал титулы временного и бриллиантового чемпиона WBС.

Для Уайта это должен быть промежуточный бой перед встречей с победителем поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.

Реванш состоится 21 ноября 2020 года. Где пройдет бой – пока не сообщается.