Британський боксер Ділліан Уайнт, який був нокаутований Олександром Повєткіним, обіцяє помститися росіянину. Реванш боксерів відбудеться 21-го листопада й Уайт налаштований відплатити Повєткіну тією ж монетою.

Ділліан Уайт поділився радістю після того, як було офіційно повідомлену дату реваншу. Британець заявив, що думав про реванш відразу після першого поєдинку, пише vRINGe.

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"Я у нестямі від радості. Тільки-но я покинув ринг, як почав шукати підтвердження, що реваншу бути. Не можу дочекатися повернення, щоб повернути те, що по праву належить мені. Хочу зробити те, що обіцяв перед першим поєдинком – побити Олександра Повєткіна", – сказав Уайт.

Вийду в ринг, щоб нокаутувати його

Уайт повідомив, що не планує змінювати свій план на бій з Повєткіним. Однак Ділліан акцентував увагу на тому, що йому потрібно бути уважнішим.

Британець розглядає тільки один результат бою – нокаут Повєткіна.

З мого боку не буде ніяких серйозних коригувань, проте мені потрібно бути більш уважним і не відволікатися. Повєткін зміг використовувати проти мене свій досвід, але в реванші я буду набагато більш зібраний. Я вийду в ринг, щоб перемогти і нокаутувати його. Я вийду, щоб зрівняти рахунок, а це можливо, тільки якщо Повєткін опиниться в нокауті,

– сказав британець.