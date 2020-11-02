Ведущие боксеры супертяжелого веса Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри могут начать выяснять отношения не только в ринге, но и суде. Американец Уайлдер, проигравший Фьюри титул WBC, готовится судиться с британцем.

Деонтей Уайлдер может подать в суд на британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри, если тот откажется дать ему реванш. Об этом сообщил автор ресурса talkSPORT Майкл Бенсон, ссылаясь на слова Уайлдера из интервью каналу 78sportstv.

Смотрите также Деонтею Уайлдеру – 35: лучшие нокауты американского боксера – видео

Американец пригрозил, что его команда намерена подать иск на Тайсона Фьюри и его лагерь, если следующий поединок британец проведет не с ним.

️ Deontay Wilder has now threatened that his team are going to file a lawsuit against Tyson Fury and his camp if their third fight does not happen next. Fury's side have said the contractual rematch clause has expired and so he is fighting on Dec 5th instead. [78SPORTSTV] — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 1, 2020

Фьюри – Уайлдер: история противостояния

Впервые боксеры встретились в ринге 1-го декабря 2018 года. Бой завершился ничьей, хотя Тайсон побывал в тяжелом нокдауне. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии WBC.

Перед вторым поединком боксеры успешно провели несколько промежуточных боев.

Первый реванш между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде. Тайсон победил техническим нокаутом.

К теме появление рока: Уайлдер впервые после поражения Фьюри заговорил и требует реванша

Фьюри вроде бы отказался проводить бой с Уайлдером в 2021 году и уже в декабре проведет поединок. Вероятно, соперником Фьюри станет Карлос Такам.

Уайлдер недавно наконец вышел на связь и напомнил Тайсону, что дважды согласился на бой с ним. Уайлдер требует поединка.