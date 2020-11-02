Провідні боксери суперважкої ваги Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі можуть почати з'ясовувати стосунки не тільки в ринзі, але й суді. Американець Уайлдер, який програв Ф'юрі титул WBC, готується судитися з британцем.

Деонтей Уайлдер може подати в суд на британського чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі, якщо той відмовиться дати йому реванш. Про це повідомив автор ресурсу talkSPORT Майкл Бенсон, посилаючись на слова Уайлдера з інтерв'ю каналу 78SPORTSTV.

Дивіться також Деонтею Уайлдеру – 35: найкращі нокаути американського боксера – відео

Американець пригрозив, що його команда має намір подати позов на Тайсона Ф'юрі і його табір, якщо наступний поєдинок британець проведе не з ним.

️ Deontay Wilder has now threatened that his team are going to file a lawsuit against Tyson Fury and his camp if their third fight does not happen next. Fury's side have said the contractual rematch clause has expired and so he is fighting on Dec 5th instead. [78SPORTSTV] — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 1, 2020

Ф'юрі – Уайлдер: історія протистояння

Вперше боксери зустрілися у ринзі 1-го грудня 2018 року. Бій завершився нічиєю, хоча Тайсон побував у важкому нокдауні. Уайлдер зберіг титул чемпіона світу за версією WBC.

Перед другим поєдинком боксери успішно провели декілька проміжних боїв.

Перший реванш між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді. Тайсон переміг технічним нокаутом.

До теми Поява року: Уайлдер вперше після поразки Ф'юрі заговорив і вимагає реваншу

Ф'юрі начебто відмовився проводити бій з Уайлдером у 2021 році і вже в грудні проведе поєдинок. Ймовірно, суперником Ф'юрі стане Карлос Такам.

Уайлдер нещодавно нарешті вийшов на зв'язок та нагадав Тайсону, що двічі погодився на бій з ним. Уайлдер вимагає поєдинку.